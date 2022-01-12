Грушко: Расширение НАТО несет в себе неприемлемые риски для России

Процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски для России. Об этом на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания Совета Россия — НАТО заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Североатлантический Альянс вошли многие страны и их территории «очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину».

«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — приводит ТАСС слова дипломата.

Грушко отметил, что на переговорах Россия прямо и «без политкорректных формул» указала НАТО на возможные последствия для европейской безопасности при дальнейшем ухудшении обстановки.