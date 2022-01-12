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Ру Тат
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Политика
12 января 2022  20:36

Грушко: Расширение НАТО несет в себе неприемлемые риски для России

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Процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски для России. Об этом на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания Совета Россия — НАТО заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Североатлантический Альянс вошли многие страны и их территории «очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину». 

«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — приводит ТАСС слова дипломата. 

Грушко отметил, что на переговорах Россия прямо и «без политкорректных формул» указала НАТО на возможные последствия для европейской безопасности при дальнейшем ухудшении обстановки.

#НАТО
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