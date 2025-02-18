Роль Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине исключена. Об этом заявил журналистам замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, его слова передает ТАСС.

Грушко отметил, что Европа должна прекратить поставки вооружений Киеву, если хочет сесть за стол переговоров.

«На сегодняшний день страны ЕС и европейцы требуют почему-то места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за этим столом находились», – сказал замминистра.

Он также напомнил о стремлении ЕС «нанести стратегическое поражение России» и заметил, что это в том числе исключает какое-либо участие европейских стран в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него.

«Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто – прекратить оказание всяческой военной и иной поддержки киевскому режиму», – подытожил Александр Грушко.