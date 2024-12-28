Группа «АЛМА» подготовит новогодний подарок для поклонников своего творчества

фото: подростковая группа «АЛМА»

Подростковая группа «АЛМА» представит любителям своего творчества премьеру зажигательного клипа. Автором слов композиции «Мин үзем» («Я сам») является Гульназ Гарипова-Дениз, композитор и аранжировщик – Риф Ахметов.

Проект реализуется Филиалом АО «ТАТМЕДИА» редакцией журнала «Сабантуй» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

«Мин үзем» – песня о противоречивом подростковом характере и юношеском максимализме. В клипе Аделина и Эмилия решают устроить пижамную вечеринку, отбросив все повседневные дела. А Булат по-прежнему спешит на помощь к девочкам. Любые заботы и проблемы решаются в миг, когда рядом есть близкие друзья. В этом и заключается основной смысл песни.

Новые знакомства, зажигательные танцы, море улыбок и вкусная еда – все это поклонники творчества увидят в новом клипе подростковой группы «АЛМА».