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Группа «АЛМА» подготовит новогодний подарок для поклонников своего творчества
Подростковая группа «АЛМА» представит любителям своего творчества премьеру зажигательного клипа. Автором слов композиции «Мин үзем» («Я сам») является Гульназ Гарипова-Дениз, композитор и аранжировщик – Риф Ахметов.
Проект реализуется Филиалом АО «ТАТМЕДИА» редакцией журнала «Сабантуй» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.
«Мин үзем» – песня о противоречивом подростковом характере и юношеском максимализме. В клипе Аделина и Эмилия решают устроить пижамную вечеринку, отбросив все повседневные дела. А Булат по-прежнему спешит на помощь к девочкам. Любые заботы и проблемы решаются в миг, когда рядом есть близкие друзья. В этом и заключается основной смысл песни.
Новые знакомства, зажигательные танцы, море улыбок и вкусная еда – все это поклонники творчества увидят в новом клипе подростковой группы «АЛМА».
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