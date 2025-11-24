news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 ноября 2025 17:42

Группу татарстанцев будут судить за фиктивную регистрацию почти трех тысяч мигрантов

Читайте нас в
Телеграм

Четверо жителей Татарстана предстанут перед судом по делу о незаконной миграции, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что в 2022–2025 годах они организовали фиктивную постановку на миграционный учет более чем 2,9 тыс. иностранных граждан. Для этого заключались фиктивные трудовые договоры и аренды жилья.

За свои «услуги» фигуранты получили свыше 1,2 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

#нелегальные мигранты #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

24 ноября 2025