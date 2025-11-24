Группу татарстанцев будут судить за фиктивную регистрацию почти трех тысяч мигрантов

Четверо жителей Татарстана предстанут перед судом по делу о незаконной миграции, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что в 2022–2025 годах они организовали фиктивную постановку на миграционный учет более чем 2,9 тыс. иностранных граждан. Для этого заключались фиктивные трудовые договоры и аренды жилья.

За свои «услуги» фигуранты получили свыше 1,2 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.