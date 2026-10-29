Группу сутенеров будут судить за организацию проституции в Татарстане

Семь человек предстанут перед судом за организацию проституции в Татарстане.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, в 2016 году семейная пара организовала проституцию в Высокогорском и Пестречинском районах РТ. Они втянули в свое дело не менее 20 женщин, часть из которых, включая 17-летнюю жительницу Чувашии, вовлекли при помощи угроз и насилия. В качестве водителей и охранников они привели шестерых знакомых, а за общее покровительство и непривлечение девушек к ответственности передавали взятки начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пестречинскому району. Суммарно полицейскому было передано порядка 60 тыс. рублей.

Незаконный бизнес был ликвидирован в 2025 году. Возбуждено уголовное дело, его уже отправили в суд на рассмотрение. Еще одно уголовное дело, о получении взяток бывшим сотрудником полиции, уже рассматривается в суде.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, 2025 году полицейского уволили из органов внутренних дел по результатам служебной проверки.