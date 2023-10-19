Группу подростков из Татарстана обвиняют в серии налетов на алкомаркеты

Прокуратура Черемшанского района утвердила обвинительное заключение в отношении троих подростков в возрасте от 15 до 16 лет, а также 28-летнего мужчины. Их обвиняют в совершении серии краж, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, летом 2023 года банда совершила серию краж алкогольной продукции из магазинов в Черемшане. Общий ущерб составил более 15 тыс. рублей.

Позднее злоумышленников задержали. Свою вину они признали, родители подростков возместили ущерб.

Уголовное дело направлено в Черемшанский районный суд для рассмотрения по существу.