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Группу татарстанцев обвиняют в краже у россиян более 15 млн рублей
Трое жителей Набережных Челнов и Тукаевского района РТ обвиняются в краже более 15 млн рублей, сообщают в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.
Предварительным следствием установлено, что с конца 2020 по начало 2023 года обвиняемые, находясь в селе Шильнебаш Тукаевского района, дистанционно похитили деньги с банковских счетов 128 россиян, 121 из которых являются жителями Якутии. Всего, по версии следствия, был причинен ущерб на сумму 15 121 074 рублей.
Уголовное дело возбудили следователи Якутии – 42 томное дело поступило по месту совершения преступлений в Набережночелнинский суд. В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО.
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