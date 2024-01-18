Группу татарстанцев обвиняют в краже у россиян более 15 млн рублей

Трое жителей Набережных Челнов и Тукаевского района РТ обвиняются в краже более 15 млн рублей, сообщают в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

Предварительным следствием установлено, что с конца 2020 по начало 2023 года обвиняемые, находясь в селе Шильнебаш Тукаевского района, дистанционно похитили деньги с банковских счетов 128 россиян, 121 из которых являются жителями Якутии. Всего, по версии следствия, был причинен ущерб на сумму 15 121 074 рублей.

Уголовное дело возбудили следователи Якутии – 42 томное дело поступило по месту совершения преступлений в Набережночелнинский суд. В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО.