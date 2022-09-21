Группу казанцев судят за то, что набрали кредитов по чужим паспортам на 3 миллиона

В Советском суде Казани сегодня выслушали обвинительное заключение шестеро мужчин, которых обвиняют в аферах с кредитами на 3 млн.

На скамье подсудимых оказались Тимур Васильев, Айдар Хафизов, Николай Рублев, Ильдар Сафиуллин, Андрей Ибрагимов и Анатолий Егоров. По данным следствия, шестеро приятелей обманом оформляли кредиты на ничего не подозревающих людей, деньги забирали себе, а жертв оставляли в долгах. Более доверчивых использовали для оформления автокредитов и покупки машин в личное пользование.

Слева направо – Тимур Васильев, Айдар Хафизов и Николай Рублев Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

Установлено, что с 2020 по 2021 год ребята разработали план – Тимур Васильев, Айдар Хафизов и Николай Рублев подыскивали людей, которые за небольшую сумму давали документы и сообщали личные данные, необходимые для одобрения и получения кредитов. После троица покупала или подделывала паспорта, после чего оформляли на людей кредиты в банках и микрозаймах. Курировали их в общении с сотрудниками банков и автосалонов. Общий ущерб нанесенный банкам оценивается в 3 миллиона рублей.

«Подсудимые сопровождали лиц, которым предлагали оформить кредит по заведомо подложным документам, до отделения банка либо до сотрудника кредитной организации, к примеру, в автосалоны. Также они проводили инструктаж о порядке предоставления кредита, суммы приобретаемого автомобиля либо товара, правильном поведении с сотрудниками кредитных учреждений при оформлении договора», – сообщили в пресс-службе Советского районного суда Казани.

Тимур Васильев, Айдар Хафизов и Николай Рублев сейчас находятся под стражей, а Ильдар Сафиуллин, Андрей Ибрагимов и Анатолий Егоров под подпиской о невыезде. Потерпевшие, их представители и свидетели не явились в зал суда, следующее заседание начнется с допроса подсудимых.