Группу «Экопэт» Татнефти в Калининграде возглавил менеджер с Нижнекамскнефтехима

Компания «Татнефть» сменила генерального директора предприятия по производству и реализации полиэтилентерефталата (ПЭТФ) «Экопэт» в Калининградской области.

Компанию возглавил Алексей Ефимов. Он также стал директором компаний «Экополимеры» и «Балттехпром», входящих в группу компаний «Экопэт».

Ефимов до нового назначения занимал должность директора 100%-ной «дочки» компании «Нижнекамскнефтехим» – ООО «Полимерхолодтехника». В разные годы работал как в самом «Нижнекамскнефтехиме», так и на других предприятиях группы.

«Кандидатура нового руководителя подбиралась из числа опытных специалистов нефтехимической отрасли с учетом задач «Татнефти» по развитию высокотехнологичного производства в рамках нефтегазохимической стратегии Компании. Алексей Ефимов имеет значительный опыт руководства крупными предприятиями нефтехимической отрасли», – говорится в сообщении «Татнефти».

Срок действия трудового договора прежнего директора «Экопэта» Александра Аникеева истек. «Татнефть» поблагодарила его за многолетнюю плодотворную работу.

«Татнефть» в июне 2021 года приобрела 100% акций компании «Экопэт» и весь пакет долей в уставном капитале ООО «ТД «Экополимеры»». Группа компаний «Экопэт» принадлежала банку «Траст» и была продана на торгах за 6,5 млрд рублей при начальной цене 3,8 млрд рублей.

«Экопэт» – крупнейшее предприятие по производству и реализации полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России и Восточной Европе. Номинальная мощность завода по производству ПЭТФ – 220 тыс. тонн в год.

«Татнефть» отмечала, что компания «Экопэт» приобретена для более эффективной реализации планов по развитию нефтегазохимического направления. «Актив позволит компании „Татнефть“ восполнить недостающее звено в цепочке от производителя сырья до конечного потребителя, а также использовать данную площадку для дальнейшего развития нефтехимических производств», — подчеркнули в нефтекомпании.

ПЭТФ используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий технического и бытового назначения.

В будущем после запуска комплекса по выпуску ароматических углеводородов на ТАНЕКО, «Татнефть» сможет производить терефталевую кислоту и направлять ее на «Экопэт».