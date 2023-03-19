Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Группировка «Запад» заявила о срыве переброски резервов ВСУ под Купянском
Российская группировка «Запад» за сутки сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины в районе Купянска. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передает ТАСС.
По словам Зыбинского, были сорваны две попытки противника провести разведку боем около населенного пункта Гряниковка. Также была остановлена «переброска резервов и ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое», утверждает он.
Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Запад» заявил об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп в окрестностях населенных пунктов Артемовка, Гряниковка и Орлянское.
Помимо этого, по информации Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерии удалось уничтожить минометный расчет противника у населенного пункта Двуречное, а средства ПВО сумели сбить украинский беспилотник «Лелека-100».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»