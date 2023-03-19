Российская группировка «Запад» за сутки сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины в районе Купянска. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

По словам Зыбинского, были сорваны две попытки противника провести разведку боем около населенного пункта Гряниковка. Также была остановлена «переброска резервов и ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое», утверждает он.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Запад» заявил об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп в окрестностях населенных пунктов Артемовка, Гряниковка и Орлянское.

Помимо этого, по информации Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерии удалось уничтожить минометный расчет противника у населенного пункта Двуречное, а средства ПВО сумели сбить украинский беспилотник «Лелека-100».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.