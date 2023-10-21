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Руc Тат
СВО 21 октября 2023 13:11

Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в Запорожской области

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Группировка «Восток» отбила атаку Вооруженных сил Украины в районе Приютного в Запорожской области, сообщает ТАСС.

Кроме того, эта группировка сорвала четыре попытки ротации вражеских подразделений на южнодонецком направлении, сообщает глава пресс-центра «Востока» Олег Чехов.

По его информации, в Новомихайловке сорвали попытку доставки боеприпасов на позицию, которую заняли ВСУ. В результате противник потерял автомобильную технику, а также бойцов.

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#спецоперация на Украине
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