Группировка «Восток» отбила атаку Вооруженных сил Украины в районе Приютного в Запорожской области, сообщает ТАСС.

Кроме того, эта группировка сорвала четыре попытки ротации вражеских подразделений на южнодонецком направлении, сообщает глава пресс-центра «Востока» Олег Чехов.

По его информации, в Новомихайловке сорвали попытку доставки боеприпасов на позицию, которую заняли ВСУ. В результате противник потерял автомобильную технику, а также бойцов.