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Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в Запорожской области
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Группировка «Восток» отбила атаку Вооруженных сил Украины в районе Приютного в Запорожской области, сообщает ТАСС.
Кроме того, эта группировка сорвала четыре попытки ротации вражеских подразделений на южнодонецком направлении, сообщает глава пресс-центра «Востока» Олег Чехов.
По его информации, в Новомихайловке сорвали попытку доставки боеприпасов на позицию, которую заняли ВСУ. В результате противник потерял автомобильную технику, а также бойцов.
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