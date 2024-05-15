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Группировка «Север» освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
Российские войска группировки «Север» предприняли активные наступательные действия и добились успехов на Харьковском направлении, освободив населенные пункты Глубокое и Лукьянцы и продвинувшись вглубь украинской обороны, сообщили в Минобороны.
Российские подразделения нанесли поражение личному составу и военной технике нескольких украинских бригад, включая 14-ю и 23-ю механизированные, 143-ю пехотную бригады ВСУ, а также 113-ю бригаду территориальной обороны. Это произошло в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области.
Кроме того, российские войска успешно отразили три контратаки противника вблизи Глубокого и Старицы.
По предварительным данным, потери украинской стороны составили: до 125 военнослужащих, 3 танка, 3 боевые машины пехоты, 5 автомобилей, 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Ольха», 1 чешская 122-мм РСЗО «Vampire», 2 гаубицы Д-30 и 1 противотанковая пушка «Рапира».
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