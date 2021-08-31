Группа «Зоя» спела о любви к хлебу из «Пятерочки»

Новый проект Сергея Шнурова — группа «Зоя» — выпустила дебютный клип на песню «Хлеб». Солистка спела о своей любви к хлебобулочным изделиям, которые она нашла в магазине сети «Пятерочка».

Действие почти пятиминутного ролика разворачивается в хлебном отделе «Пятерочки» рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с зависимостью. Однако все-таки терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой.

Правда, помимо заветного багета судьба приготовила героине еще и встречу с «магазинным ночным амуром». В результате получилась история о страсти, еде и страсти к еде.

Сам Сергей Шнуров предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает всё о «хлебидо», «врожденной человеческой хлебобулочности», и о способах борьбы с этой зависимостью.

Клип на песню «Хлеб» стал первым в истории группы «Зоя». Его снял режиссер Павел Сидоров.

«„Пятерочка“ есть практически в каждом дворе и знакома чуть ли не каждому россиянину. Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаружил, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе — народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя. Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными», — прокомментировал Сергей Шнуров.

«Главную героиню клипа понять несложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и все-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут как достали из печи. К тому же очень трудно сдерживаться, когда в ближайшей „Пятерочке“ у дома появляется собственная пекарня с порядка 30 различными видами выпечки. Так что бороться со своей „врожденной хлебобулочностью“ вовсе не стоит, а утолить „хлебидо“ можно без труда. Тем более что в пару к хлебу или булочке в новых „Пятерочках“ можно взять свежесваренный кофе», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Собственные пекарни, продукция одной из которых не дает покоя «Зое», стали появляться в магазинах сети «Пятерочка» в 2019 году вместе с запуском обновленной концепции. Сейчас в ассортименте отдела «Горячий хлеб» представлены различные виды хлеба, багеты, чиабатта, фокачча, сдобные булки, пирожки, сладкая и сытная выпечка различных форматов.