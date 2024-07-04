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Группа задержания Росгвардии из Кукмора признана лучшей в Татарстане
В Татарстане выбрали лучшие группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Конкурс проходил в Казани на территории спортивного центра «Динамо», сообщает пресс-служба ведомства.
В турнире приняли участие сотрудники батальонов казанского управления вневедомственной охраны, представители пригородных подразделений, отделов Закамья, Нижнекамска и Набережных Челнов.
Во время состязания собравшиеся ответили на вопросы по правовой, тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке и по ведомственной тематике. Кроме теоретических знаний конкурсанты продемонстрировали владение приемами борьбы и подтягивались на перекладине.
Традиционным этапом испытаний стали преодоление полосы препятствий, стрельба из стрелкового оружия на расстоянии 25 метров и оказание первой доврачебной помощи условным пострадавшим. Отдельный этап смотра-конкурса проводился для водителей, которые должны были продемонстрировать мастерство фигурного вождения.
Также экзаменаторы оценивали действия групп задержания при реагировании на сигнал «тревога» с охраняемого объекта. По мнению конкурсантов, данный этап соревнований стал одним из самых напряженных.
«Группы задержания – это основная сила вневедомственной охраны. Подобные мероприятия мы проводим для того, чтобы поддерживать их профессиональный уровень, проверить уровень теоретической подготовки, практические навыки и обменяться опытом», – сказал полковник полиции Марат Салахиев.
Победителем состязаний стала команда ОВО по Кукморскому району республики, второе место заняла команда из Буинска, а третье – из Балтасинского района.
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