Группа задержания Росгвардии из Кукмора признана лучшей в Татарстане

В Татарстане выбрали лучшие группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Конкурс проходил в Казани на территории спортивного центра «Динамо», сообщает пресс-служба ведомства.

В турнире приняли участие сотрудники батальонов казанского управления вневедомственной охраны, представители пригородных подразделений, отделов Закамья, Нижнекамска и Набережных Челнов.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Во время состязания собравшиеся ответили на вопросы по правовой, тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке и по ведомственной тематике. Кроме теоретических знаний конкурсанты продемонстрировали владение приемами борьбы и подтягивались на перекладине.

Традиционным этапом испытаний стали преодоление полосы препятствий, стрельба из стрелкового оружия на расстоянии 25 метров и оказание первой доврачебной помощи условным пострадавшим. Отдельный этап смотра-конкурса проводился для водителей, которые должны были продемонстрировать мастерство фигурного вождения.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Также экзаменаторы оценивали действия групп задержания при реагировании на сигнал «тревога» с охраняемого объекта. По мнению конкурсантов, данный этап соревнований стал одним из самых напряженных.

«Группы задержания – это основная сила вневедомственной охраны. Подобные мероприятия мы проводим для того, чтобы поддерживать их профессиональный уровень, проверить уровень теоретической подготовки, практические навыки и обменяться опытом», – сказал полковник полиции Марат Салахиев.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Победителем состязаний стала команда ОВО по Кукморскому району республики, второе место заняла команда из Буинска, а третье – из Балтасинского района.