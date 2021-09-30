Группа ВТБ запустила ипотеку на покупку жилья с имущественных торгов

ВТБ первым из российских банков начал предлагать кредиты на приобретение недвижимости с имущественных торгов. Проект реализуется совместно с цифровой платформой V-Лот (входит в Группу ВТБ). Ранее банки выдавали ипотеку на покупку с торгов только для объектов недвижимости, находящихся на балансе кредитной организации.

В рамках нового ипотечного предложения клиенты смогут оформить ипотеку на срок до 30 лет. При первоначальном взносе от 10% ставка составит 9,3%, для взноса 20% и выше — 8%. Максимально возможная сумма ипотечного кредита при покупке с имущественных торгов — 60 млн рублей.

«Для наших клиентов и для всего рынка имущественных торгов — это беспрецедентное событие. Не секрет, что на торгах многие объекты выставляются по цене ниже рыночной, дисконт доходит до 30%, но приобрести их раньше могли лишь те, у кого вся сумма была на руках. Теперь же с ипотекой от ВТБ покупка таких квартир с торгов становится гораздо доступнее: это позволит клиентам приобретать недвижимость с реальной выгодой и даст мощный стимул развитию рынка имущественных торгов через массовое привлечение новых участников», — прокомментировал руководитель цифровой платформы имущественных торгов V-Лот Сергей Пигалев.

Заявки на оформление ипотеки принимаются в отделе продаж V-Лот. Агент цифровой платформы поможет клиенту подобрать интересующий объект, собрать по нему все необходимые документы и подать заявление на кредит. После одобрения ипотеки представитель V-Лот возьмет на себя всю операционную работу по участию в торгах и оформлению сделки. В дальнейшем основной поток обращений клиентов будет обрабатываться в автоматическом режиме на платформе V-Лот.

«Сегодня в России на рынке имущественных торгов представлены десятки тысяч объектов жилой недвижимости. Довольно часто среди них клиенты могут подобрать очень интересные и выгодные лоты. Однако инструментов финансирования для их покупки до сегодняшнего дня представлено не было. Поэтому мы первыми на банковском рынке предлагаем клиентам этот уникальный ипотечный продукт», — комментирует вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

ВТБ начал разработку единой цифровой платформы имущественных торгов в конце июля 2021 года. Первую версию проекта банк запустит и протестирует до конца года. Платформа будет объединять объекты со всех электронных торговых площадок, значительно упростит процесс поиска и покупки имущества для клиента и выстроит «бесшовный» путь от выбора и оформления ипотеки до вступления в право собственности. Здесь будут представлены имущество госкомпаний, непрофильные активы банков, лоты земельных торгов и др. Объекты будут предлагаться клиентам в том числе с дисконтом от рыночной цены.