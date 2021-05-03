Группа ВТБ: россияне вдвое увеличили расходы на подготовку к началу дачного сезона

За неделю перед майскими праздниками россияне потратили 3 млрд рублей в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства — в два раза больше, чем в 2020 году. Количество транзакций в этих категориях также увеличилось вдвое. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом траты на садовый инвентарь, по статистике Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), за год увеличились в 2,2 раза, количество транзакций — в 2,3 раза.

Всего, по данным эквайринга ВТБ, в магазинах товаров для дома и дачи россияне потратили за неделю 2,8 млрд рублей — вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на четверть меньше, чем в 2019 году. Только в специализированных магазинах для садоводов и огородников расходы россиян увеличились в полтора раза к 2020 году и составили более 100 млн рублей. В этой категории произошел рост и к 2019 году — почти на 40%. На 70% к предыдущим годам выросла выручка строительных магазинов, превысив за неделю 50 млн рублей.

Непосредственно на садовый инвентарь — лопаты, грабли, культиваторы, газонокосилки и другие садовые инструменты — россияне за неделю израсходовали свыше 36 млн рублей — в 2,2 раза больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД. На эти инструменты зафиксирован рост трат и к 2019 году — на 60%, в то время как в целом расходы на подготовку к дачному сезону, по данным эквайринга ВТБ, не восстановились к допандемийному показателю.

В Москве наиболее заметный прирост оборота зафиксирован в сегменте товаров для садоводства — в три раза к 2020 году и на 28% к 2019 году. В два раза к прошлому году и на 80% к позапрошлому выросли предпраздничные траты москвичей в строительных магазинах. На треть к прошлому году, до 460 млн рублей, увеличилась выручка московских супермаркетов формата DIY — однако она все еще остается на четверть меньше, чем в допандемийном 2019 году. На пилы, триммеры, лейки, ящики для рассады и прочий садовый инвентарь москвичи израсходовали почти 2,5 млн рублей — на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на четверть больше, чем в 2019 году.

«В прошлом году в условиях режима самоизоляции и закрытых границ популярность загородного отдыха и удаленной работы на даче выросла в разы. Однако часть магазинов с товарами для дачи и садовых участков в апреле 2020 года была закрыта. Поэтому, несмотря на значительный рост спроса на такие товары, сегмент фиксировал некоторое снижение оборотов. В этом году, несмотря на активное развитие внутреннего туризма и доступ к ряду зарубежных направлений, россияне не утратили вкус к дачному отдыху, поэтому мы фиксируем резкий рост спроса на садовый инвентарь не только к прошлому, но и в ряде сегментов — к позапрошлому году», — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

Справка:

В состав садового инвентаря учитывались следующие категории: топор, колун, кирка, сапа, лопата, грабли, вилы, аэратор, культиватор, тяпка, мотыга, черенок, пила, ножовка, коса, серп, каток газонный, кассеты и ящики для рассады, плоскорез, секатор, кусторез, сучкорез, плодосъемник, метла, садовые буры, ножницы, шланги и лейки, садовые наборы и комплекты, садовые инструменты, садовые ведра, тачки, носилки и колышки, газонокосилка, воздуходувка, травосборник, садовый пылесос, мотоблок, измельчитель садовый, мотокультиватор, пилы, высоторез, мотокоса, бензокоса, триммеры садовые, ножницы для травы, мотобур, бензобур, подметальная машина, садовый трактор, дровокол.