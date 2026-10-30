Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует обобщенную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с заключением по результатам обзорной проверки обобщенной промежуточной финансовой информации за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:

«В третьем квартале группа ВТБ заработала 182,3 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала 24,8%. По итогам девяти месяцев чистая прибыль достигла 407,5 млрд рублей, увеличившись на 7% год к году.

Ключевым фактором роста операционных доходов стало восстановление чистой процентной маржи, обеспечившее рост чистых процентных доходов в 2,3 раза.

Комиссионный бизнес также уверенно растет: чистые комиссионные доходы выросли год к году на 27% в третьем квартале и на 23% за 9 месяцев. Опережающая динамика доходов по сравнению с расходами позволила снизить соотношение расходов и доходов до 38,2%.

Мы продолжаем смещать фокус в сторону корпоративного кредитования, что позволяет эффективнее использовать капитал. При этом качество портфеля остается стабильным: стоимость риска по итогам девяти месяцев составила 1,0%, а покрытие неработающих кредитов резервами – 151%. Показатели достаточности капитала выросли на 0,7 – 0,9 п.п. с начала года и с запасом превышают регуляторные требования.

Результаты третьего квартала и девяти месяцев позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 600 млрд рублей».

Группа ВТБ (МСФО): ключевые балансовые показатели

По состоянию на 30 сентября 2026 года активы группы ВТБ составили 39,1 трлн рублей, увеличившись на 6,0% с начала года. Объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 26,0 трлн рублей, увеличившись с начала года на 6,3% (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 5,2%).

Группа продолжила осуществлять стратегическое репозиционирование совокупного кредитного портфеля, направленное на рост корпоративного кредитования при сокращении розничного, что позволяет оптимизировать использование капитала Группы.

Таким образом, кредиты физическим лицам сократились с начала года на 5,0% до 6,9 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 сентября 2026 года увеличился на 11,2% до 19,1 трлн рублей (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 9,5%). В итоге доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы по состоянию на 30 сентября 2026 года составила 27% (30% на 31 декабря 2025 года).

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) составило 86,8% по состоянию на 30 сентября 2026 года по сравнению с 83,2% на конец 2025 года.

Группа ВТБ (МСФО): ключевые показатели отчета о прибылях и убытках

(1) Без учета убытка после налогообложения, полученного от дочерних компаний, приобретенных исключительно для перепродажи в сумме -0,7 за 3 квартал 2026 года и -1,5 за 9 месяцев 2026 года.

(2) Включает расходы на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым финансовым активам, обязательствам кредитного характера и прочим финансовым активам, а также создание резерва под судебные иски и прочие обязательства.

По итогам 3 квартала 2026 года группа ВТБ заработала 182,3 млрд рублей чистой прибыли, рост на 82,3% год к году, рентабельность капитала Группы по итогам 3 квартала 2026 года составила 24,8% (по сравнению с 14,5% в третьем квартале 2025 года). Чистая прибыль группы ВТБ за девять месяцев 2026 года составила 407,5 млрд рублей, что на 7,0% больше аналогичного периода прошлого года.

Рентабельность капитала группы ВТБ по итогам девяти месяцев 2026 года составила 19,1% по сравнению с 18,6% за аналогичный период прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 444,7 млрд рублей в третьем квартале 2026 года и 1 134,4 млрд рублей за девять месяцев 2026 года, увеличившись год к году на 92,5% и на 38,3% соответственно. Чистые процентные доходы Группы увеличились в третьем квартале 2026 года на 81,5% год к году до 219,8 млрд рублей, при этом за девять месяцев 2026 года чистые процентные доходы увеличились в 2,3 раза по сравнению с девятью месяцами 2025 года и составили 625,4 млрд рублей на фоне низкой базы девяти месяцев 2025 года на фоне жесткой денежно-кредитной политики и реализации процентного риска в условиях высокой ключевой ставки. Чистая процентная маржа в третьем квартале 2026 года составила 2,7% по сравнению с 1,5% в третьем квартале 2025 года. За девять месяцев 2026 года чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,1% за девять месяцев 2025 года.

Чистые комиссионные доходы составили 102,4 млрд рублей по итогам 3 квартала 2026 года, увеличившись на 27,0% год к году, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексного бизнеса и комиссий за обслуживание трансграничных платежей. За девять месяцев 2026 года чистые комиссионные доходы выросли год к году на 23,0% и составили 278,2 млрд рублей.

В третьем квартале 2026 года расходы на создание резервов составили 65,2 млрд рублей, увеличившись год к году в 5,7 раза. Расходы на создание резервов за девять месяцев 2026 года составили 188,5 млрд рублей, увеличившись на 55,5% год к году. Стоимость риска по итогам 3 квартала 2026 года составила 1,0%, уменьшившись год к году на 10 б.п. Стоимость риска по итогам девяти месяцев 2026 года составила 1,0% по сравнению с 0,9% за девять месяцев 2025 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 сентября 2026 года оставалась на низком уровне и составила 3,6%, увеличившись на 10 б.п. с начала года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 151,0% (149,1% на 31 декабря 2025 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 147,6 млрд рублей за третий квартал 2026 года и 433,5 млрд рублей за девять месяцев 2026 года, увеличившись год к году на 10,1% и на 13,7% соответственно. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 33,2% за 3 квартал 2026 года (58,1% за третий квартал 2025 года) и 38,2% за девять месяцев 2026 года (46,5% за девять месяцев 2025 года), при этом соотношение расходов к активам за девять месяцев 2026 года сохраняется на стабильно низком уровне 1,5% (1,4% за девять месяцев 2025 года).

Капитал и показатели достаточности капитала

Банк ВТБ управляет собственным капиталом в соответствии с требованиями Банка России. Нормативы достаточности капитала банковской группы находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 октября 2026 года норматив Н20.0 (общий) увеличился до 10,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок – 10,0%) с 9,8% на 1 января 2026 года. Норматив Н20.1 (базовый) увеличился до 7,1% на 1 октября 2026 года (минимально допустимое значение с учетом надбавок – 6,5%) с 6,3% на 1 января 2026 года. Норматив Н20.2 (основной) увеличился до 8,6% на 1 октября 2026 года (минимально допустимое значение с учетом надбавок – 8,0%) с 7,7% на 1 января 2026 года.