Группа ВТБ: Доход от новых ставок по депозитам покроет платеж по ипотеке

ВТБ сообщает клиентам о дополнительной выгоде от размещения средств на депозитах, ставки по которым существенно выросли на этой неделе в крупнейших банках. На фоне резкого роста доходности по ним заемщики с уже оформленной ипотекой могут сэкономить на ее обслуживании. По расчетам аналитиков, доходность по вкладам более 20% годовых компенсирует до трех ежемесячных платежей по кредиту.

Клиенты, которые оформили ипотеку несколько лет назад, смогут существенно сэкономить на ежемесячных платежах. Согласно законодательству, никаких изменений в действующие договоры по жилищным кредитам вносить нельзя. Это значит, что процентная ставка остается неизменной. При этом ставки по сберегательным продуктам в крупнейших банках на этой неделе фактически удвоились. Например, ВТБ предлагает разместить вклады в рублях на 6 месяцев под 21% годовых, в долларах под 8%, в евро под 7%.

Это позволит ипотечным заёмщикам разместить свободные средства на депозите под повышенный процент и получить возможность обслуживать свой кредит за счет процентного дохода. Так, если заемщик купил в 2020 году квартиру за 5 млн рублей с первым взносом 15%, по ставке 8% и на 18 лет, то его ежемесячный платеж составит примерно 37 тысяч рублей. Если клиент сейчас разместит на депозите 1 млн рублей под 21%, то через полгода сможет заработать больше 100 тысяч рублей. Это позволит ему полностью покрыть почти три платежа по ипотеке.

При стоимости квартиры 10 млн рублей и тех же условиях по кредиту ежемесячный платеж составит около 74 тысяч рублей. Таким образом, за счет процентного дохода по вкладу заемщик сможет покрыть примерно треть ежемесячного расхода на ипотеку.

Ранее ВТБ также повысил до 21% базовую ставку по накопительному счету «Сейф», который позволяет гибко управлять сбережениями и получать доходность на уровне лучших ставок по депозитам. С момента запуска продукта в декабре клиенты ВТБ открыли порядка 400 тыс. таких счетов, в том числе 130 тыс. — после повышения ставки 28 февраля. Для клиентов, у которых уже открыт накопительный счёт «Сейф», ставка повысится автоматически.