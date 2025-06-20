Группа ветеранов СВО «Добробат» выступила в Нижнекамске с музыкальным спектаклем

В Нижнекамске прошел концерт группы «Добробат» - первого профессионального музыкального коллектива, в составе которого служат ветераны спецоперации. Выступление состоялось в рамках республиканского концертного тура, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тур реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Минкульта республики.

«Особую признательность хочется выразить Правительству РТ и лично Рустаму Нургалиевичу, чья поддержка позволила нам организовать концертный тур „От Победы к Победе“. Эта помощь – послание всем защитникам – Татарстан с вами, Россия с вами! Спасибо за возможность через музыку рассказать о мужестве наших ребят», - отметили участники коллектива.

Группа «Добробат» представила зрителям музыкальный спектакль, основанный на реальных историях с фронта. В репертуаре коллектива – около 20 авторских песен, первую из которых написали прямо на передовой.

Концерт в зале Дома народного творчества прошел с аншлагом. В числе зрителей – участники СВО, ветераны, их семьи и жители города. Проект направлен на поддержку бойцов и укрепление патриотических ценностей.

Во время концерта на сцену поблагодарить участников «Добробата» поднялись ветераны СВО, представители Союза добровольцев Донбасса и городского отделения «Боевое братство».

«То, что вы делаете, имеет эффект пули со смещенным центром – попадает в сердце и проникает в самую душу. Победа будет за нами», - отметил один из ветеранов.

Напомним, ранее группа «Добробат» в рамках тура по городам Татарстана выступила с концертами в Набережных Челнах, Альметьевске и Чистополе.

Материал подготовлен при участии Светланы Шумковой