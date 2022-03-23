Группа ВЭБ.РФ профинансирует компании Зеленодольска на 500 млн рублей

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выдаст беспроцентные займы по 250 млн рублей двум татарстанским компаниям из Зеленодольска: предприятию по производству полуфабрикатов «Саэльра» и складскому комплексу «Логист-Инвест». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

После завершения этих инвестиционных проектов в экономику моногорода будет привлечено более 840 млн рублей инвестиций, появится свыше 180 новых рабочих мест.

«Группа ВЭБ.РФ продолжает поддерживать инвестпроекты в моногородах. Даже в таких непростых условиях, как сегодня, мы помогаем создавать новые рабочие места и выдаем займы под 0% годовых. Сейчас это особенно актуально в связи с повышением ключевой ставки», — заявила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Предприятие «Саэльра» планирует закупить на эти средства необходимое производственное оборудование и построить корпус по производству пищевой продукции общей площадью более 5 тыс. кв. метров, что позволит создать свыше 100 рабочих мест.

Для обеспечения деятельности предприятия «Логист-Инвест» на территории промышленного парка «Зеленодольск» построят складской комплекс из четырех корпусов общей площадью 6 тыс. кв. метров — для разгрузки и приема товаров, переупаковки, а также их складирования и хранения.