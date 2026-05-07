Группа украинских БПЛА летела на Санкт-Петербург через Латвию

Группа из шести украинских БПЛА летела в сторону Санкт-Петербурга через Латвию. Как сообщает Минобороны РФ, ВСУ таким образом предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры.

Около 3.20 по московскому времени в воздушном пространстве Латвийской республики были обнаружены вражеские беспилотники. Как выяснилось позже, это были БПЛА Ан-196 «Лютый» украинского производства. Кроме того, в это время над Латвией летели два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

«Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство в 4 часа 41 минут мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова)», – говорится в сообщении Министерства обороны России.