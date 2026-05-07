news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 мая 2026 13:56

Группа украинских БПЛА летела на Санкт-Петербург через Латвию

Читайте нас в
Телеграм

Группа из шести украинских БПЛА летела в сторону Санкт-Петербурга через Латвию. Как сообщает Минобороны РФ, ВСУ таким образом предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры.

Около 3.20 по московскому времени в воздушном пространстве Латвийской республики были обнаружены вражеские беспилотники. Как выяснилось позже, это были БПЛА Ан-196 «Лютый» украинского производства. Кроме того, в это время над Латвией летели два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

«Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство в 4 часа 41 минут мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова)», – говорится в сообщении Министерства обороны России.

#атака БПЛА #беспилотники #минобороны россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

6 мая 2026

Режим «Ракетная опасность» введен в Татарстане

7 мая 2026
Новости партнеров