Группа туристов попала под лавину на горе Казбек

В Северной Осетии на альпинистов Украины сошла лавина с горы Казбек. Очевидец смог спасти женщину, сообщает РИА Новости.

По последним данным, туристическая группа поднималась со стороны Грузии, а лавина настигла их на нейтральной территории.

Очевидцем, спасшим одну из туристов, оказался одиночный путешественник, который зарегистрировал свой маршрут в МЧС.

Всего пострадало три человека из группы. У одной из туристок сломана нога. О состоянии остальных пока неизвестно.

Грузия направила вертолет для проведения спасательной операции.