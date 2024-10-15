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Происшествия 15 октября 2024 14:56

Группа туристов на Алтае попала под камнепад, одна девушка погибла

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Группа туристов из 12 человек в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района попала под камнепад. 18-летняя девушка погибла, двое получили травмы. На место приехала группа спасателей МЧС России.

Пострадавшую девушку доставили в Акташскую больницу с травмами головы. Второго пострадавшего – на вертолете в центр медицины катастроф в Горно-Алтайске.

По данным ГУ МЧС по региону, в числе туристов – студенты Новосибирского государственного университета. В республиканской прокуратуре сообщили, что поход организовали в секции горного туризма университета.

Как сообщают ТАСС, тело погибшей девушки будет направлено на экспертизу. Следователи устанавливают организатора похода, во время которого пострадали туристы.

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