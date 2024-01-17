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Группа татарстанцев предстанет перед судом за вымогательство оружия и денег
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми жителей Казани, Арска и Богатых Сабов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Вымогательство оружия и боеприпасов» и «Вымогательство», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в течение двух лет с апреля 2020 года мужчины вымогали деньги у жителей Арска, угрожая им физической расправой. Потерпевшими по делу признаны 4 человека, которым причинен ущерб на общую сумму 65 тыс. рублей.
Кроме того, в августе 2021 года трое из них, находясь во дворе дома № 15 на улице Нижняя в селе Нижние Метески Арского района, с применением насилия похитили у местного жителя охотничьи ружья и боеприпасы.
В ближайшее время уголовное дело направят в Арский районный суд для рассмотрения по существу.
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