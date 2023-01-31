Группа татар из России возложила венки на месте казни Мусы Джалиля в Берлине

Группа татар из России посетила мемориальный комплекс жертвам нацизма в Германии, который расположен в бывшей тюрьме Плетцензее в Берлине. Именно здесь 25 августа 1944 года был казнен татарский поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль.

Гости из России возложили венки в помещении, где стояла гильотина, с надписью: «Героям-Мученикам от благодарных соотечественников».

Вместе с Мусой Джалилем в тюрьме Плетцензее были казнены девять татарских подпольщиков, в том числе поэт Абдулла Алиш.

Любопытно, что возложение венков совпало с 90-летием прихода к власти фашистского диктатора Адольфа Гитлера. Он официально занял должность канцлера 30 января 1933 года.