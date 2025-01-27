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СВО 27 января 2025 09:35

Группа солдат ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке на юге ДНР

Группа военнослужащих из 110-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в Великой Новоселке на юге ДНР. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Сообщается, что пленные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

Накануне Минобороны РФ заявило, что в результате активных наступательных действий войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка.

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты, проявивших профессионализм и решительность при освобождении населенного пункта», – говорилось в сообщении.

#спецоперация
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