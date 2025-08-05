Группа «СалаваТіки» написала песню, которая призывает любить и беречь природу

Сегодня на просторах интернета вышел клип группы «СалаваТіки» на новую песню. Песню «Табигать кочагында» («В объятиях природы») на слова Дании Нагимовой и музыку Альфии Хадиевой написали для специального номера журнала «Салават купере». Августовский номер журнала посвящен Красной книге.

«Чтобы пробудить в детских сердцах трепетную любовь к окружающему миру, к красоте природы, мы решили августовский выпуск нашего журнала «Салават күпере» посвятить Красной книге. На страницах этого номера юные читатели совершат увлекательное путешествие в мир редких и исчезающих растений, животных и птиц, обитающих в нашей стране. Они окунутся в сказочную историю о мальчике-леснике Халиле и его мудром друге, сове Зиряке. Вместе с любознательной Сарбиназ ребята проведут захватывающие эксперименты и поиграют в познавательные игры. А прочитав сказку Редьярда Киплинга, они узнают, почему великан-кит довольствуется лишь мелкой рыбешкой. И, конечно же, песня «Табигать кочагында» в исполнении задорных «СалаваTikов» поможет еще глубже прочувствовать и запомнить эту важную тему», – поделилась главный редактор журнала Гульнара Хайдарова.

Участники музыкальной группы отметили, что их новая песня наполнена словами любви к родной природе.

«Эта песня тронула нас до глубины души, особенно ее слова, полные любви и трепета к родной природе. На репетиции мы словно заново открыли для себя мир растений, вспомнили краснокнижные сокровища, делились знаниями и впечатлениями. Мы мечтаем, чтобы через эту песню и наши юные слушатели прониклись чувством бережного отношения к земле. Леса, поля, реки и озера – колыбель для множества живых существ. Пусть чистыми останутся наши водоемы и леса, пусть не вянут под безжалостной рукой цветы и травы… Эти простые истины мы хотим донести до каждого сердца», – поделились ребята из группы «СалаваТік».