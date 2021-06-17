Группа «СалаваТік» выступит для пациентов детского психоневрологического санатория

18 июня для детей — пациентов Республиканского детского психоневрологического санатория состоится Сабантуй с участием группы «СалаваТік». Организаторами праздника, приуроченного ко Дню медицинского работника, выступили детские журналы «Салават Купере» и «Сабантуй».

Республиканский детский психоневрологический санаторий был открыт в 1957 году. Он является одним из ведущих специализированных медицинских учреждений в Татарстане по реабилитации и лечению больных с различными заболеваниями нервной системы.

В настоящее время санаторий оказывает помощь больным детям в возрасте от трех до 14 лет. В санатории проходят реабилитацию и лечение не только татарстанцы, но и дети из соседних регионов. Ежедневно здесь получают квалифицированную помощь около ста пациентов с детским церебральным параличом, заболеваниями нервной системы, энурезом, нарушениями речи.

Сабантуй, который состоится 18 июня, станет настоящим сюрпризом для детей. Мероприятие будет сопровождаться национальными играми, концертной программой, конкурсами. Группа «СалаваТік», получившая за короткое время большую известность, исполнит около десяти песен.

Каждый маленький зритель сможет присоединиться к гостям, станцевать и спеть. Ребята, находящиеся на лечении в санатории, также смогут показать свои таланты. Настоящую праздничную атмосферу детям подарит уголок детства, где каждый сможет принять участие в традиционных играх и конкурсах — разбивании горшка, прыжках в мешках и других. Каждый участник получит подарок.

Почетные гости праздника — генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, главврач Республиканского детского психоневрологического санатория Раис Хабиров, главный редактор журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова.

Редакции журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» объявили благотворительную акцию «Шифалы ярдәм» («Целебный подарок») в поддержку детей. В рамках акции принимаются канцелярские товары для детей от трех до 14 лет (картон, цветная бумага, пластилин, краски, альбомы), настольные игры, книги.

Сбор подарков организован в детской студии, расположенной на девятом этаже здания «Татмедиа». А 18 июня на торжественном мероприятии все собранные вещи будут переданы в санаторий.

Начало концерта запланировано на 10 утра.