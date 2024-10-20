Группа «СалаваTik» выпустила новую песню ко Дню отца

Сегодня в интернете появилось видео группы «СалаваTik» ко Дню отца – песня «Әтиемә» («Папе»), написанная на слова Энже Ахметзяновой и музыку композитора Альфии Хадиевой.

«У СалаваTikов есть четыре клипа на песни, посвященные любимым мамам. К примеру, видео на песню «Кояш гомере» на слова Гульшат Зайнашевой набрало 146 тысяч просмотров. К сожалению, у нас до сих пор не было песни, посвященной папам – главной опоре семьи. Это была наша давняя мечта. С «СалаваTik»ами мечты сбываются! Большое спасибо Энже Ахметзяновой и Альфии Хадиевой за создание такой красивой песни. Надеемся, что и нашим маленьким фанатам эта песня понравится. А что касается видеоклипа, то мы тщательно продумали его сюжет. Было важно показать, какое место занимают папы в нашей жизни», - говорит главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Она отметила, что папы с золотыми руками могут всё: и готовить, и починить и т.п. А ещё папы – наши первые помощники. Какой бы ни была проблема, никакие трудности не страшны настоящим отцам.

«Отец – это образец для подражания для каждого ребёнка. Будь то спорт, творчество или учёба – дети берут пример с родителей, подражают им. Самые лучшие стороны отцов мы и постарались отразить в видео. К этой работе мы привлекли и пап «СалаваTik»ов. Они охотно дали согласие на участие в клипе. Молодцы, папы! Они могут всё», – подчеркнула Файзуллина.

Режиссер проекта Гузель Шакирзянова также рассказала про съемки клипа.

«Отцы пришли на съёмочную площадку взволнованными, но показали себя настоящими артистами. Поначалу стеснялись, но тут же включились в процесс. Наше видео получилось очень тёплым», – говорит Шакирзянова.

Отец «СалаваТік»а Ризали – Рустем Биккулов признался, что для него стало большой честью сняться в таком клипе.

«Для нас большая честь сниматься в таком клипе! Мы привыкли видеть результат этого проекта только на видео. А внутреннюю кухню создания клипов мы не знали. Для нас это было большим открытием. Столько людей задействовано в работе! Причём, работают они на высоком профессиональном уровне. А команде проекта «СалаваТік» собрались творческие люди, любящие свое дело. Выражаем огромную благодарность за предоставленную возможность. Желаем дальнейших успехов в работе на благо татарского народа», – говорит Биккулов.