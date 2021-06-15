Группа «СалаваТік» спела с популярной певицей Лэйной и записала новый клип на песню «Без биибез» («Мы танцуем»). Видеоролик можно посмотреть на канале YouTube.

Текст песни «Без биибез» («Мы танцуем») принадлежит татарскому народу, музыку сочинил композитор Риф Гатауллин.

Главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова отметила, что к проекту уже не в первый раз привлекаются профессиональные певцы. Так, в исполнении татарской народной песни «Кария-Закария» участвовала певица Саида Мухаметзянова. Когда думали, кого же пригласить для новой песни «Без биибез», участники проекта «СалаваТік» сами предложили Лэйну.

«Мы согласились. Значит, детям нравится, как она поет. Лэйна тоже безоговорочно приняла наше приглашение. Сначала записали звук, а потом уже в студии начались видеосъемки. Лэйна снялась в таком же костюме, как и „СалаваТік“ — в кигуруми. Съемки прошли на одном дыхании», — поделилась Зиля Хуснутдинова.

Юные участники группы «СалаваТік» подружились со своим кумиром и сфотографировались на память.

«Всего в этом сезоне было записано 16 песен. Из них еще одна песня выйдет совместно с артистом. Кто это? Все секреты не будем раскрывать. Следите за новостями!» — рассказала о планах коллектива Хуснутдинова.

Детям очень понравилось петь с Лэйной. «Петь вместе с певицей, которую мы до этого видели только по телевизору, — это что-то. Теперь и мы как настоящие звезды», — поделилась впечатлениями самая маленькая участница группы Саида Гарифуллина.

Лэйна тоже осталась в восторге от совместного творчества. «Я люблю петь и люблю камеру, а еще и детей. В этом проекте объединение этого всего, и поэтому я сразу согласилась участвовать. „СалаваTikам“ желаю удачи. Исполняя забытые татарские песни в интересной форме, вы проявляете интерес к татарскому языку. Дети разучивают эти песни, а взрослые вспоминают свою юность. Ждем от вас новых песен!» — пожелала артистка.

Ранее на бульваре «Белые цветы» состоялся первый концерт проекта. «Перед концертом мы очень волновались, справятся ли наши дети-певцы. Видеосъемка — это одно испытание, а настоящее, живое выступление перед зрителями — это экзамен. Но „СалаваТіки“ не растерялись. Они вели себя как настоящие артисты, мастерски спели десять песен, с удовольствием танцевали», — поделилась впечатлениями Зиля Хуснутдинова.

Сейчас юные вокалисты готовятся к благотворительному концерту — 18 июня в детском психоневрологическом санатории Татарстана состоится праздничный концерт, а 19 июня еще одно выступление запланировано в парке «Кырлай».