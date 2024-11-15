Группа «СалаваTik» приглашает зрителей в сказочную страну — театр кукол «Экият»

Группа «СалаваTik» выпустила клип на песню «В стране сказок». Юные герои приглашают зрителей в путешествие по казанскому театру кукол «Экият». Музыку к песне написал Эльмир Низамов, слова — Резеда Губаева.

«Для того чтобы расширить репертуар детских песен, мы решили создать музыкальный спектакль. <...> Мы собрали эти песни специально как подарок для детей. Все фонограммы, слова и хореографию Нурбека Батуллы предложили использовать бесплатно. Ученики общеобразовательных и музыкальных школ, детские хоры полюбили эти песни и поют. Набережночелнинский театр поставил спектакль «Тыпырдык» на своей сцене, мы дали его им бесплатно, по франшизе. "СалаваTik"и тоже охотно исполняют некоторые из этих песен. Мы счастливы, что наша работа была не впустую!» — поделился художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.

Главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина напомнила, что группа «СалаваTik» не впервые исполняет песни, ранее звучавшие в постановках театра кукол. Эти композиции вызывают позитивный отклик у юной аудитории коллектива.

«Сказка играет большую роль в воспитании детей. Это самый доступный способ знакомства с миром для детей», — сказала она.

По словам Ильгиза Зайниева, успех спектаклей театра «Экият» связан с большой подготовительной работой. Отбираются только самые увлекательные и актуальные произведения, которые могут заинтересовать юного зрителя.

«Иногда обращаемся к авторам, чтобы они специально написали для нас произведение. Изучается психология восприятия ребенка. Если поднимаются проблемы, соответствующие возрасту, уровню зрелости нашего зрителя, герои совершают поступки, которые близки детям, в пьесе профессионально переплетаются увлекательные события, спектакль определённо возымеет успех. Конечно, очень важны световое и музыкальное сопровождение», — заключил художественный руководитель Татарского государственного театра кукол.