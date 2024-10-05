Группа «СалаваТік» подготовила музыкальный подарок учителям

В День учителя в интернете появилось видео «СалаваТік»ов на песню «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» («Вы самый прекрасный человек»), написанную на слова известного поэта, писателя-прозаика, драматурга Фаниса Яруллина и музыку известного композитора Ахмета Хайрутдинова.

«Мы все с большим волнением ждем первых выходных октября. В школьные годы ко Дню учителя мы заучивали наизусть стихи и песни. И каждый праздник проходил с песней «Сез иң гүзәл кеше икәнсез». И сейчас ученики с удовольствием исполняют эту композицию, как на празднике знаний, так и на последнем звонке. Мы бы хотели, чтобы ученики с самого юного возраста уважали и ценили труд учителей и поэтому решили разучить эту песню с «СалаваTik»ами. Пусть учителя всегда помнят, что они самые прекрасные люди», – говорит главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

На видео зрители увидят сюжет из песочной анимации, сделанный челнинской художницей Алиной Хайруллиной. Здесь расказывается история о мальчике, которого родители впервые отвели в школу 1 сентября и передали в руки юной учительницы. Шли годы, мальчик получал знания, встретился с первыми трудностями и радостями, а учительница всегда была рядом и поддерживала его. Прозвенел последний звонок и ученики разлетелись из школы в разные стороны, словно птицы. И наш герой получил высшее образование, женился и у него родилась дочка, которую он через 7 лет отвел в школу и передал в руки любимого учителя. Пожилой учитель с радостью встречает малышку и держа за руку сопровождает в мир знаний.

В словах песни скрыто столько глубокого смысла, столько любви к учителям. Писатель Фанис Яруллин посвятил ее своим преподавателям. Вернувшись с военной службы с серьезными травмами, он продолжил обучение в вечерней школе № 18 г. Казани. Юношу, так рано ставшего обездвиженным, преподаватели учили на дому. Наиля Гарифулловна Гатауллина, Гульчачак Каримовна Галиева, Виктория Михайловна и любимый учитель писателя – Вали Хазиевич... Свою благодарность преподаватям он выразил в стихах. Одним из первых эту песню исполнил народный артист Татарстана Мингул Галеев.

«Когда я заканчивал учебу в консерватории, впервые увидел песню, посвященную учителям, на страницах газеты. Я первым исполнил ее», – вспоминал Галеев в одном из своих интервью.