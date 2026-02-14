Группа «СалаваTik» отмечает пятилетие: татарским детям очень нужны татарские песни

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском полилингвальном комплексе «Адымнар – путь к знаниям и согласию» состоялся концерт для дошкольников и учащихся начальной школы, посвященный пятилетию песенно-танцевального коллектива «СалаваTik».

Проект «СалаваTik» реализуется при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Автором идеи является генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, руководителем проекта – главный редактор журнала «Салават Купере» Зиля Файзуллина. За пять лет группа сняла клипы на 93 песни и дала 83 бесплатных концерта.

Участники проекта «СалаваTik» открыли мероприятие исполнением своих самых популярных песен, а молодые люди и девушки, участвовавшие в проекте на этапе формирования группы, вели шоу.

«Время летит так быстро. Еще совсем недавно три артиста из первого состава группы „СалаваTik“ – Булат Талипов, Аделина Хасанова и Эмилия Хакимзянова – кружили по сцене, подобно веретену. А теперь они красиво и достойно добрались до 9-го класса (музыканты создали отдельную группу «Алма», которую курирует журнал «Сабантуй», и продолжают свою деятельность по сей день – прим. Т-и). Хочу выразить особую благодарность Зиле. Она терпеливо организует родителей и детей», – заметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, приветствуя гостей.

В настоящее время в проекте «СалаваTik» участвуют 15 детей. В 2025 году начала свою работу детская студия «СалаваTik». Цель студии – создание площадки для творческого развития на татарском языке детей от трех до десяти лет и подготовка новых артистов для группы «СалаваTik». На сегодняшний день в студии «СалаваTik» два раза в неделю занимаются актерским мастерством, хореографией, вокалом, татарским языком. Проект будет реализовываться с октября 2025 по апрель 2026 года.

«В настоящее время в группе „СалаваTik“ уже третий состав, приходят все новые и новые дети. Особая благодарность – школе „Адымнар“. Они создали для нас очень комфортные условия. По вечерам дети со всего города бесплатно посещают здесь бесплатные занятия в комфортных условиях», – заметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Директор школы «Адымнар» Айдар Шамсутдинов в свою очередь отметил, что детям нужны татарские песни и что «СалаваTik» проделал для этого огромную работу.

«Пять лет – это немного, но за это время группа „СалаваTik“ успела сформироваться как творческий коллектив. Я, безусловно, горжусь вами, потому что татарским детям очень нужны песни на татарском языке», – сказал он.

В ходе церемонии редакция журнала «Салават Купере» и сотрудники проекта «СалаваTik» были отмечены благодарственными письмами.

