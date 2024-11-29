Группа «СалаваTik» исполнила песню о гармонистах

Сегодня в Интернете появилось видео группы «СалаваТіk» на песню «Гармун алыйк әле, дускай» («Сыграем на гармони, дружок»). Автор слов – Габдулхак Шакиров, композитор – Риф Гатауллин, сообщают члены музыкальной группы.

«Татары издавна любят песни и музыку в целом. Ни один праздник не обходится без гармони и баяна. Мы выбрали эту песню для своих «СалаваТік»ов, чтобы познакомить подрастающее поколение наших маленьких зрителей с татарскими народными музыкальными инструментами. Во время съемок пригласили и настоящих баянистов. Старший преподаватель Казанского государственного института культуры, дирижер детской филармонии, руководитель инструментального ансамбля Ганеев Ильнур Шагитович охотно согласился нам помочь. На видео можно увидеть его и его учеников», – отметила главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Ганеев добавил, что в этом году концерт стал юбилейным.

«В этом году мы провели 5-летний юбилейный концерт. Я собрал по крупицам инструменталистов: баянистов, гармонистов, скрипачей, домристов, кубызистов и кураистов, исполнителей на ударных инструментах. Они аккомпонировали вокальному ансамблю под управлением Гульназ Джамильевны, а также выступали отдельно. Если зрители, посмотрев клип, захотят поиграть на баяне или других инструментах, мы ждем их в детской филармонии», – говорит он.

Как подчеркнули участники группы, проект «СалаваТіk» проводит большую работу по воспитанию любви к татарским народным песням.

«Каждый раз мы готовим для своих друзей новогоднюю ёлку. И в этом году 20 декабря «СалаваТіk»и организуют новогодний концерт», - рассказали музыканты.

Впервые в песенно-танцевальном шоу принимают участие учащиеся детской студии «СалаваТік». Как отметили участники группы, театрализованный татарский новогодний праздник не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Билеты уже в продаже.

видео: группа «СалаваТіk»