Группа S7 заморозила проект по созданию легкой ракеты-носителя

Группа компаний S7 заморозила проект по созданию легкой ракеты-носителя с жидкостным двигателем и возвращаемой первой ступенью. Об этом со ссылкой на источники сообщает научное издание N+1.

Финансирование проекта остановлено из-за проблем российской авиаотрасли и нехватки зарубежных компонентов.

Инженеры надеются провести ряд испытаний до окончательного закрытия проекта.

Центр разработок группы компаний S7 в сентябре 2020 года объявил о намерении создать двухступенчатую ракету-носитель с жидкостным двигателем и возвращаемой первой ступенью. Предполагалось, что на базе этой ракеты в перспективе будет создан носитель среднего класса, который, в свою очередь, рассматривался как замена «Зенита» для космодрома «Морской старт», который сейчас находится в собственности S7.