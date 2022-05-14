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Ру Тат
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Наука и образование
14 мая 2022  01:42

Группа S7 заморозила проект по созданию легкой ракеты-носителя

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Группа компаний S7 заморозила проект по созданию легкой ракеты-носителя с жидкостным двигателем и возвращаемой первой ступенью. Об этом со ссылкой на источники сообщает научное издание N+1.

Финансирование проекта остановлено из-за проблем российской авиаотрасли и нехватки зарубежных компонентов.

Инженеры надеются провести ряд испытаний до окончательного закрытия проекта.

Центр разработок группы компаний S7 в сентябре 2020 года объявил о намерении создать двухступенчатую ракету-носитель с жидкостным двигателем и возвращаемой первой ступенью. Предполагалось, что на базе этой ракеты в перспективе будет создан носитель среднего класса, который, в свою очередь, рассматривался как замена «Зенита» для космодрома «Морской старт», который сейчас находится в собственности S7.

#ракета-носитель #наука
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