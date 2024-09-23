Группа Russ купила «Эфир Транзит», будет продавать рекламу в Казанском метро

Группа Russ приобрела казанскую компанию ООО «Эфир Транзит», которая занимается размещением рекламы в городском транспорте.

«Группа Russ объявляет о покупке рекламного оператора ООО “Эфир Транзит”, инвентарь которого включает световые короба различных форматов, размещенные на всех станциях метрополитена Казани», – сообщила пресс-служба группы Russ.

Федеральный игрок на рынке рекламы планирует оцифровать часть приобретенного инвентаря. В 2024 году посетители казанского метрополитена увидят первые цифровые экраны группы Russ

Компания «Эфир-Транзит» существует с 1998 года и размещает рекламу на городском транспорте, в том числе в казанском метрополитене. Согласно информации РБК, учредителями фирмы являются Глеб Григорьев и Луиза Сафарова. Уставный капитал компании 700 тыс. рублей, выручка за прошлый год составила 6,75 млн рублей, а чистый убыток - 709 тыс. рублей.

Группа Russ владеет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 145 городах России и уже размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга.