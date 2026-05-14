Группа «Россия – исламский мир» запустила проекты в сфере инвестиций, науки и соцподдержки

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» начала реализацию проектной деятельности по трем ключевым направлениям: инвестиционно-экономическому, гуманитарному и социально-культурному.

Об этом сообщил сегодня помощник Раиса РТ, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Марат Гатин за круглым столом «Развитие сотрудничества России со странами исламского мира: наука, технологии и экономика» в Академии наук РТ.

По его словам, в ходе первого трека планируется привлечение инвестиций в российские и татарстанские проекты. Гуманитарное направление предполагает развитие сотрудничества в образовании и науке, ИТ-технологиях, а также продвижение религиозного образования. В частности, была организована научно-языковая стажировка в Каире.

В ходе социального трека планируется проведение международного фестиваля «Наши дети», посвященного ребятам с ДЦП и расстройствами аутистического спектра.

«Запускаем молодежный трек, хотим участвовать в казанском глобальном молодежном саммите в августе. Планируем пригласить молодых ученых из стран Организации исламского сотрудничества на научный конгресс, который пройдет на базе КФУ в октябре. В этом году запускам детские лагеря», – рассказал Гатин.

Он напомнил, что этот год проходит под девизом «Казань – культурная столица исламского мира». С начала года прошел ряд совместных мероприятий в Саудовской Аравии.

Круглый стол «Развитие сотрудничества России со странами исламского мира: наука, технологии и экономика» прошел сегодня в Академии наук РТ в рамках ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

В его работе принимали участие представители научного и экспертного сообщества, органов власти, международных организаций, а также члены группы стратегического видения. Программа включала две тематические сессии: «Стратегическое партнерство, технологии и экономика сотрудничества» и «Технологии, инновации и практические инструменты доверия».

Организаторами круглого стола выступают Группа стратегического видения и Академия наук Татарстана при участии Министерства иностранных дел Российской Федерации, Центра научно-технологического развития при Правительстве РФ, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Дипломатической академии МГИМО и Финансового университета при Правительстве РФ.