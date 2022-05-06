Группа «Россия — Исламский мир» в Казани обсудит российскую общегражданскую идентичность

В столице Татарстана 20 мая пройдет заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия — залог укрепления общегражданской идентичности».

Организаторы рассчитывают, что событие обеспечит «демонстрацию мировому сообществу позитивного опыта Российской Федерации по сохранению силы и глубины российской общегражданской идентичности».

Среди предполагаемых спикеров — Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель группы «Россия — Исламский мир», вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению празднований, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ибрагим Тахи, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Кроме того, запланированы выступления председателя ЦДУМ РФ, верховного муфтия России Талгата хазрата Таджутдина, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, председателя Высшего совета по исламским вопросам Королевства Бахрейн шейха Абдулрахмана бин Мохаммеда бин Рашида аль-Халифы и директора Египетского совета по международным делам Иззата Саада. Также выступят некоторые руководители субъектов Федерации и многие другие участники мероприятия.

Параллельно в период с 19 по 21 мая состоятся XIII международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» и мероприятия, посвященные 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией.