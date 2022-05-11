Группа «Россия – Исламский мир» в этом году соберет в Казани 100 делегатов со всего мира

Ежегодное заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» пройдет в Казани 20 мая. Оно соберет около 100 участников из разных стран для обсуждения уникального опыта России в сохранении этнокультурного многообразия и межнационального согласия. Об этом на брифинге с журналистами сообщил помощник Президента Татарстана Газинур Бакиров.

Он отметил, что в этом году заседание группы состоится в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Участники встречи смогут принять участие в дальнейших тематических мероприятиях, запланированных в последующие дни.

Заседание пройдет в Казанской Ратуше в 10 утра, большую роль в его организации сыграл МИД России. Благодаря российским дипломатам участниками встречи станут представители множества государств. Среди них – гости из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Сенегала, Сирии, Турции, Туниса и других стран. Часть из них будет принимать участие в очном формате, другие присоединятся к заседанию в формате видеосвязи.

«Основной тематикой заседания станет российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия как залог укрепления общегражданской идентичности. Заседание в Казани вызывает интерес как у российских, так и у иностранных гостей. В целом мы ожидаем порядка 100 человек в качестве официальных гостей», – рассказал Газинур Бакиров.

