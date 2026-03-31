Группа «Россия – Исламский мир» проведет масштабную программу мероприятий на KazanForum

В мае Казань станет площадкой для одного из самых представительных международных диалогов в российском календаре. Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», объединяющая политиков, дипломатов и экспертов из десятков стран, проведет юбилейную программу на полях XVII KazanForum. В этом году Группа отмечает 20-летие.

Центральным событием станет пленарное заседание Группы 15 мая на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».

«Татарстан исторически является живым мостом между Россией и исламским миром, и именно здесь наш диалог приобретает особую глубину и искренность. В этом году Группа отмечает свое 20-летие – два десятилетия последовательной, кропотливой работы по выстраиванию доверия между народами и государствами. За эти годы Группа стала подлинной площадкой для открытого, содержательного разговора – о ценностях, об экономике, о будущем, которое мы строим вместе. Сегодня, когда мир переживает глубокую трансформацию, роль такого диалога только возрастает. Именно на фундаменте общих ценностей и строится наше долгосрочное стратегическое партнерство», – отметил помощник Раиса РТ, заместитель Председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

Группа совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) проведет Медиафорум для представителей СМИ исламских стран.

В центре обсуждения – новые технологические вызовы, стоящие перед журналистским сообществом, прежде всего в странах Глобального Юга. На протяжении многих лет Группа ведет системную работу по выстраиванию партнерства между российскими и зарубежными СМИ. Результатом стали договоры о сотрудничестве, обмен контентом и совместные образовательные проекты.

Накануне пленарного заседания, 14 мая, состоятся два круглых стола. Первый пройдет на базе Казанской православной духовной семинарии и будет посвящен теме «Религия и культура – цивилизационный диалог»: участники обсудят нравственные, этические и духовные ценности как основу межконфессионального и межкультурного взаимодействия. Второй круглый стол на площадке Академии наук РТ сосредоточится на вопросах развития научно-технического и экономического сотрудничества России со странами исламского мира, включая перспективы в области искусственного интеллекта и цифровых инноваций.

В рамках форума состоится специальная тематическая сессия «Большое Евразийское партнерство: стратегия развития». Соорганизаторами выступят МИД РФ, Международная организация Евразийского сотрудничества, РАНХиГС при Президенте РФ и Общественная организация «Экономическое общество Республики Татарстан». Сессия рассмотрит вопросы формирования устойчивой архитектуры многополярного мира, объединяющей потенциалы ЕАЭС, БРИКС, ШОС, стран – членов ОИС и других объединений.

К участию в мероприятиях приглашаются члены Группы стратегического видения, почетные гости, дипломаты и эксперты из России и зарубежных стран. В преддверии 20-летнего юбилея Группы выйдет специальный номер журнала «Евразийский диалог», посвященный практике международного сотрудничества, исламским финансам, инвестициям и экономической дипломатии.