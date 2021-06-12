Группа поддержки «Ак Барса» заняла второе место на конкурсе Cheerlab Show Pro в Казани

Группа поддержки хоккейного клуба «Ак Барс» заняла второе место на всероссийском фестивале-конкурсе групп поддержки Cheerlab Show Pro. Соревнование прошло сегодня в Казани в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Первое место в турнире заняла группа поддержки ХК «Динамо» (Москва). Третье место у чирлидерш ХК «Автомобилист» (Екатеринбург). Группа поддержки казанского баскетбольного клуба УНИКС заняла на турнире 4-е место.

В жюри конкурса была приглашена олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова, которая до начала соревнований рассказала о том, как победа на чемпионате России по фигурному катанию в декабре 2008 года повлияла на ее дальнейшую карьеру.