Группа «Мистер Твистер» выступит на открытии Фестиваля джинсовой культуры

Группа «Мистер Твистер» выступит на выставке «Джинсы как культ» во время Фестиваля джинсовой культуры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор казанского Музея социалистического быта Рустем Валиахметов.

«Ещё во времена СССР в каждом магазине грампластинок в Казани можно было купить пластинку московской заводной группы „Мистер Твистер“ 1990 года выпуска. Их выступление в столице республики — большая удача для всех казанцев и гостей города», — заметил Валиахметов.

Собеседник агентства рассказал, что группа выйдет на сцену летнего дворика культурного центра «Московский» в день открытия Фестиваля джинсовой культуры и даст бесплатный концерт.

Сам фестиваль посвящен теме джинсового «бума» и пройдет в КЦ «Московский» с 4 по 6 июня.

В рамках проекта запланированы музыка от диджея Chegoll, концерт групп J-set и Doratti, мастер-класс по кастомайзингу джинсов от художницы Zalana Art, встреча с художником Сергеем Бугаевым «Африкой», Jeans Rock fest и другое. Также в эти дни пройдут лекции от стилиста Исмаила Сафиулова «Джинсы: тренды и антитренды» и от директора музея социалистического быта Рустема Валиахметова об истории джинсов.

Все дни фестиваля для гостей будут работать фудкорт, зона отдыха с игровыми приставками, книжный магазин «Смена», танцплощадка и выставка ретромотоциклов.