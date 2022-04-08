Группа LaAlma представит Татарстан на вокальном конкурсе «Новая звезда»

Группа LaAlma представит Республику Татарстан на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», в котором примут участие все 85 регионов России. Об этом сообщает Минкультуры РТ.

«Новая звезда» — творческое состязание, на котором самые сильные вокалисты и коллективы страны собираются на одной площадке. Масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение знаменитых экспертов в области музыки определит двух победителей проекта. Главный приз — предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.

Группа LaAlma из Татарстана представлена четырьмя участниками: 22-летняя София Куюкова поет, 20-летняя Карина Хабибуллина играет на скрипке, 21-летний Газиз Байрамов на фортепиано, Анне Борисовой 22 года, она — виолончелистка. Группа была организована год назад, ее вдохновителем стала София.

Музыканты выступают в стилях соул, поп и неоклассика. Голосовой диапазон солистки — 2,5 октавы. Также София работает педагом по вокалу в детской музыкальной школе и вокальной студии и пишет песни, остальные участники — студенты казанского музыкального колледжа им. Аухадеева.