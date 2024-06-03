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Группа «Кватро» дала специальный концерт в Нижнекамске в поддержку СВО
В Нижнекамске прошел специальный концерт группы «Кватро» — на него были приглашены дети и жены бойцов, участвующих в СВО. Были и сами военнослужащие, которые находятся в краткосрочном отпуске.
Столичные гости исполнили свои лучшие песни, а в город они приехали по приглашению депутата Государственной Думы Айдара Метшина. Экс-мэр Нижнекамска ведет активную работу по поддержке бойцов и их родственников.
Нижнекамская публика с восторгом встретила столичный квартет. Зал подпевал.
Боец с позывным Башир лечится после ранения, на концерт пришёл с женой, дома остались трое детей. Супруги стараются больше времени проводить вместе. Баширу в скором времени предстоит путь обратно к сослуживцам.
«Очень важно быть вместе в такие ситуации, пообщаться между собой, познакомиться друг с другом, объединиться. Ребята, Победа будет за нами», — убежден боец.
На этом концерте группа «Кватро» исполнила специальную подборку песен — это известные мировые хиты и хиты советской и российской эстрады — от Высоцкого до Джо Дассена.
«Я просто в восторге, очень хороший концерт. Он очень разнообразный — ни одной такой проходной песни, это все было замечательно», — поделился эмоциями зритель.
Нижнекамск в гастрольном графике группы «Кватро» появился спонтанно. Сюда их пригласил депутат Государственной Думы Айдар Метшин специально для того, чтобы звезды поддержали наших бойцов, их матерей, жен и детей.
«Этот концерт, на наш взгляд, поддержка людей, у которых какое-то горе произошло, кто-то ждет своих родных. В такие тяжелые времена музыка — это то средство, которым можно душу воскресить, внушить доверие, дать веру, что всё будет хорошо. И вот сегодня мы это в глазах людей заметили», — отметили в коллективе группы «Кватро».
Участники группы «Кватро» перед выступлением прогулялись по Нижнекамску, а именно по парку «Семья», и восхитились уютом города. В будущем они планируют вернуться сюда еще раз.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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