Группа конгрессменов внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Президента США Джо Байдена прекратить поддерживать Киев. Под документом «Резолюция об усталости от Украины» расписались 11 человек, включая одного из ее авторов — члена палаты представителей от республиканцев Мэтта Гетца, передает РИА Новости.

«Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты, – заявил Гетц. – Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине».

Авторы проекта требуют от властей прекратить оказывать военную и финансовую поддержку киевскому режиму: в нем дается перечисление всех пакетов помощи с начала 2023 года.

Кроме того, в резолюции приводятся заявления представителей Пентагона, которые подчеркивали, что эти поставки привели к «значительному истощению» арсеналов США, ослабив их военный потенциал.

Также в документе указывается, что Вашингтон, помогая Украине, «непреднамеренно» способствует росту количества жертв среди мирных граждан.