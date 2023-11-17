Группа компаний ТЭМПО подвела итоги участия в международной выставке

Фото: пресс-служба АО «НТЗ „ТЭМ-ПО“»

В Москве завершила работу международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2023», где Набережные Челны представляла группа компаний ТЭМПО.

По данным организаторов, выставка объединила 815 ведущих металлургических компаний, в том числе зарубежных. На форум металлургов прибыла крупная делегация из Китая, включавшая представителей более 350 компаний.

Под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова прошло совещание координационного совета по промышленной политике в металлургическом комплексе при Минпромторге России.

Фото: пресс-служба АО «НТЗ „ТЭМ-ПО“»

По данным Минпромторга, видимый спрос на металлопродукцию со стороны отечественной экономики возрос более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление трубной продукции увеличилось на 6%. Перед российской металлургической отраслью стоит ряд важных задач, среди которых — расширение выпуска продукции для применения в различных областях экономики и импортозамещение.

В связи с этим трубный завод ТЭМПО вручил сертификаты более 30 официальным дилерам, представляющим трубную продукцию на рынках России и ближнего зарубежья.

В ходе встреч с дилерами и партнерами принято решение о развитии складской логистики по Южному и Уральскому федеральному округу для поставок труб на предприятия нефтегазовой и строительной отрасли.

Фото: пресс-служба АО «НТЗ „ТЭМ-ПО“»

В рамках импортозамещения отмечается тенденция к увеличению доли присутствия ТЭМПО на региональных рынках России (в Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Центральном федеральном округе), а также в странах СНГ. Работают представительства и филиалы ТЭМПО в Баку и Астане, а с 2023 года — и в Ташкенте.

В рамках внешнеэкономической деятельности на следующий год запланировано участие трубного завода в международных тендерах.

Кроме того, продолжается строительство трубного завода в Казахстане для производства труб среднего и большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов.