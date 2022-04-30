Группа компаний «Таттелеком» за I квартал 2022 года увеличила выручку на 2,8%

Группа компаний «Таттелеком» (включающая ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги своей работы в I квартале 2022 года согласно РСБУ.

Чистая прибыль группы компаний за указанный период составила 444,5 млн рублей, что на 8,3% ниже показателя за январь — март 2021 года (484,8 млн рублей). Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» составила 382,1 млн рублей, это на 11,3% меньше аналогичного показателя за I квартал 2021 года (430,6 млн рублей). ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») получило чистую прибыль в размере 62,6 млн рублей при 55,7 млн рублей в январе — марте прошлого года, что демонстрирует прирост на 12,4%.

Выручка группы компаний по сравнению с I кварталом прошлого года увеличилась на 2,8% — с 2 млрд 335,3 млн рублей до 2 млрд 400,5 млн рублей, по ПАО «Таттелеком» — с 2 млрд 1,5 млн рублей до 2 млрд 28,1 млн рублей (+1,3 %), по ООО «ТМТ» — снижение с 493,7 млн рублей до 458,2 млн рублей (-7,2 %).

«Отмечается хороший темп роста по группе компаний. Основной прирост выручки обеспечен за счет увеличения доходов от оказания услуг связи — на 1,5 % по мобильной связи, на 6,7 % по доступу в интернет — и роста доходов от продажи оборудования и телефонов на 51,5 %», — отметил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.