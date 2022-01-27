Группа «Кипелов» начала концертный год с Казани, устроив тест-драйв залу Ильгама Шакирова

Первый в 2022 году концерт известная российская рок-группа «Кипелов» провела на площадке выставочного комплекса «Казань-Экспо» у аэропорта столицы Татарстана. Находящийся здесь новый концертный зал имени Ильгама Шакирова на 3000 мест прошел своеобразный тест-драйв: прежде здесь проводились в основном крупные форумы, конференции, итоговые коллегии министерств, а также финальные концерты региональных мероприятий, в том числе «Татар-жыры», и, к слову, недавний 85-летний юбилей Государственного советника РТ, первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Концерт группы "Кипелов" прошел в концертном зале имени Ильгама Шакирова в выставочном центре у Казанского аэропорта. Фото: © Оксана Романова «Сегодня наше первое выступление после новогодних каникул. Мы поздравляем всех вас с наступившим 2022 годом и хотим пожелать всем вам, вашим близким, во-первых, крепкого здоровья, чтобы вы были счастливы и уверены в себе! Берегите друг друга. И храни вас Бог!» — сказал солист коллектива Валерий Кипелов зрителям.

Он также извинился, что группа приехала не с симфоническим оркестром, с которым в допандемийные годы выступали музыканты. Из-за ограничений и вынужденных мер предосторожности в связи с пандемий Covid-19 от гастролей таким большим коллективом пришлось временно отказаться. Кипелов пообещал обязательно вернуться в Казань с симфоническим сопровождением в лучшие времена. Решившимся на посещение концерта на такой отдаленной от Казани площадке зрителям музыканты представили новую программу «Часы судного дня».

Фото: © Оксана Романова Выбор именно этой концертной площадки в связи с ее удаленностью от города стал самой обсуждаемой темой диалогов среди недоумевающих зрителей. Впрочем, организаторы концерта пошли на опережение и специально к мероприятию были введены два дополнительных рейса аэроэкспресса от Центрального железнодорожного вокзала Казани до аэропорта к началу концерта и обратно после концерта. По билету на концерт проезд в аэроэкпрессе был бесплатным. И, надо сказать, на пять вагонов состава желающих воспользоваться таким способом прибытия к месту концерта оказалось достаточно – порядка сотни фанатов, причем как молодого, так и среднего возраста.

Фото: © Оксана Романова При входе в «Казань-Экспо» сотрудники проверяли наличие QR-кодов, да и на самих афишах концерта отдельного значился логотип Covid-free. Выбор именно этого концертного зала, можно предположить, также связан одновременно с требованиями Роспотребнадзора относительно массовых мероприятий и в то же время желанием окупить гастроли.

Сейчас, напомним, разрешенная наполняемость зрительного зала – 70%. На концерт «Кипелова» в «Казань-Экспо» из 2100 допустимых к продаже билетов было продано порядка 500. Стоимость билета варьировалась от 1500 «на галерке» (таких билетов было немного) до 5000 рублей в первых рядах партера. Если в среднем взять стоимость билета за 3500 рублей, то выручка составила 1 млн 750 тысяч рублей. Около 30 билетов были разыграны в соцсетях и среди фанклубов группы «Кипелов».

Фото: © Оксана Романова «Кстати, как-то не было рекламы. Если бы мы с тобой случайно ту афишу не увидели, то и не знали бы про этот концерт», — стала свидетелем ещё одного диалога между зрителями корреспондент «Татар-информ».

Анонсы и реклама мероприятия, вероятно, были сдержанными также из-за необходимости максимально окупить концерт в условиях общепандемийного кризиса.

Презентуя новый альбом «Часы судного дня», над которым группа работала как раз в период начавшейся пандемии, музыканты, конечно, переплетали свежие композиции с уже раскрученными хитами. «Беспечный ангел», «Вавилон», «Я здесь», попурри из песен прошлых альбомов... Те, кого к месту концерта доставил аэроэкспресс, очень заблаговременно – чуть больше, чем за час, могли слышать саундчек рокеров. Валерий Кипелов тренировал связки, в том числе старинной народной песней «То не вечер, то не вечер», одной из любимых у фанатов. Кипелов исполняет ее акапельно. Но на самом концерте, увы, она почему-то в итоге не прозвучала.

Фото: © Оксана Романова Звучание рок-коллектива в новом концертном зале Казани (был открыт в 2019 году, площадке присвоено имя известного татарского исполнителя Ильгама Шакирова) можно назвать спорным. Сам звук порой казался гулким и нечетким, а у Кипелова мгновениями и вовсе, казалось, пропадал, слово он слишком отдалялся от микрофона. Изображения медиафасадов, на которые транслировалось происходящее на сцене, отставали на несколько секунд от реальности. Следующий город, куда отправятся музыканты, - Ижевск.

«Ему 63 (о Валерии Кипелове — прим. Ред.), а такой крепкий, бодренький! Завидую, мне бы так в его возрасте», — комментировали фанаты после шоу.