Группа «Кипелов» начала концертный год с Казани, устроив тест-драйв залу Ильгама Шакирова
Первый в 2022 году концерт известная российская рок-группа «Кипелов» провела на площадке выставочного комплекса «Казань-Экспо» у аэропорта столицы Татарстана. Находящийся здесь новый концертный зал имени Ильгама Шакирова на 3000 мест прошел своеобразный тест-драйв: прежде здесь проводились в основном крупные форумы, конференции, итоговые коллегии министерств, а также финальные концерты региональных мероприятий, в том числе «Татар-жыры», и, к слову, недавний 85-летний юбилей Государственного советника РТ, первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.
«Сегодня наше первое выступление после новогодних каникул. Мы поздравляем всех вас с наступившим 2022 годом и хотим пожелать всем вам, вашим близким, во-первых, крепкого здоровья, чтобы вы были счастливы и уверены в себе! Берегите друг друга. И храни вас Бог!» — сказал солист коллектива Валерий Кипелов зрителям.
Выбор именно этой концертной площадки в связи с ее удаленностью от города стал самой обсуждаемой темой диалогов среди недоумевающих зрителей. Впрочем, организаторы концерта пошли на опережение и специально к мероприятию были введены два дополнительных рейса аэроэкспресса от Центрального железнодорожного вокзала Казани до аэропорта к началу концерта и обратно после концерта. По билету на концерт проезд в аэроэкпрессе был бесплатным. И, надо сказать, на пять вагонов состава желающих воспользоваться таким способом прибытия к месту концерта оказалось достаточно – порядка сотни фанатов, причем как молодого, так и среднего возраста.
При входе в «Казань-Экспо» сотрудники проверяли наличие QR-кодов, да и на самих афишах концерта отдельного значился логотип Covid-free. Выбор именно этого концертного зала, можно предположить, также связан одновременно с требованиями Роспотребнадзора относительно массовых мероприятий и в то же время желанием окупить гастроли.
«Кстати, как-то не было рекламы. Если бы мы с тобой случайно ту афишу не увидели, то и не знали бы про этот концерт», — стала свидетелем ещё одного диалога между зрителями корреспондент «Татар-информ».
Звучание рок-коллектива в новом концертном зале Казани (был открыт в 2019 году, площадке присвоено имя известного татарского исполнителя Ильгама Шакирова) можно назвать спорным. Сам звук порой казался гулким и нечетким, а у Кипелова мгновениями и вовсе, казалось, пропадал, слово он слишком отдалялся от микрофона. Изображения медиафасадов, на которые транслировалось происходящее на сцене, отставали на несколько секунд от реальности. Следующий город, куда отправятся музыканты, - Ижевск.
Группа «Кипелов», строго говоря, - вторые музыканты российского формата, концерт которых прошел в «Казань-Экспо». В сентябре здесь проходил концерт NILETTO. Но первоначально он планировался в мае 2021 года в концерт-холле «Эрмитаж», затем уже был перенесен в «Казань-Экспо». О дальнейших планах «Казань-Экспо» по проведению концертов звезд российского масштаба пока ничего не сообщается. Состоявшийся концерт «Кипелова» - пока первый и единственный в размещенной на официальном сайте афише.