Группа iMARS будет продвигать бренд «Хаят» в России

Коммуникационная группа iMARS займется продвижением компании «Хаят Россия» на локальном рынке. Работу с брендом группа начнет благодаря победе в тендере на абонентское обслуживание

Как прокомментировали в iMARS, сотрудничество предполагает ведение пресс-офиса и социальных сетей корпоративного бренда, выстраивание имиджа ряда продуктовых линеек, сопровождение маркетинговых инициатив и программ ESG.

«Хаят — лидер рынка бумажно-гигиенической продукции России. Мы воодушевлены перспективами сотрудничества и уверены, что сможем наилучшим образом использовать наш многолетний опыт работы с международными FMCG-брендами, локализующими производство в России. Мы также будем рады возможности совместно работать над продвижением экологических и социальных инициатив, поскольку тема устойчивого развития и социальных инвестиций находится на острие повестки как головной Группы компаний „Хаят“, так и ее российского подразделения», — пояснила партнер iMARS Елена Грозная.

Основанная в Турции группа компаний «Хаят» — Hayat Kimya Sanayi A.S. CJS Company — работает в сегменте FMCG с 1987 года. Специализируется на производстве чистящих и моющих средств, санитарно-гигиенической бумажной продукции, средств гигиены. Дочерние предприятия компании расположены в странах Ближнего Востока, Восточной Европы и Африки.

iMARS — одна из ведущих коммуникационных групп (топ-5 коммуникационного рейтинга НР2К). Победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в том числе победитель PROBA AWARDS 2021 в номинации «Общественно-значимые PR-кампании» с проектом #тысильнеевредныхривычек. Среди клиентов: X5 Retail Group, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт», РЭЦ, Айсберри, Unilever, Алроса, РЖД, СИБУР, НСПК, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и др. Президентом компании является Алексей Чуйкин.