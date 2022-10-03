Группа «Эталон» открывает продажи в новом проекте столицы Татарстана — «Счастье в Казани»

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет об открытии продаж в новом проекте Казани. Жилой комплекс получил название «Счастье в Казани». Ожидается, что общая реализуемая площадь проекта составит 45 тыс. кв. метров.

Первая очередь нового жилого комплекса включает два корпуса разной этажности – 19 и 20 этажей, со встроенными коммерческими и офисными помещениями, а также двухэтажной закрытой парковкой. Согласно проекту, реализуемая площадь первой очереди составит 20 тыс. кв. м, в том числе 19 тыс. кв. м жилья (351 квартира) и коммерческой недвижимости.

Традиционно для проектов Группы «Эталон» планировочные решения отличаются разнообразием и функциональностью: в проекте представлены классические варианты планировок и квартиры европейского формата с объединенной кухней-гостиной, квартиры с гардеробными, мастер-спальнями, а также с саунами. В первой очереди будут также представлены квартиры-трансформеры. Высота жилых этажей 3 метра.

Проект благоустройства придомовой территории разработан специалистами по ландшафтному дизайну и экологов. На стилобатной части жилого комплекса планируется разместить эксплуатируемые террасы и общедоступные зоны отдыха, на прилегающей к комплексу территории появятся площадки для отдыха и занятий спортом, детские площадки, а также протяженная прогулочная зона.

Жилой комплекс расположен в сложившемся зеленом районе с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой: в пешей доступности находятся школы, магазины и кафе, несколько торговых центров и объекты спортивной инфраструктуры, включая стадион «Ак Барс Арена» – один из крупнейших в России. Комплекс располагается в непосредственной близости от живописной рекреационной-парковой зоны «Савиново» на берегу реки Казанки. Транспортная доступность проекта обеспечивается удобным выездом на Проспект Ямашева, одну из важнейших транспортных артерий Казани.

Компания предполагает завершить строительство проекта «Счастье в Казани» до конца 2026 года.

Проект «Счастье в Казани» был включен в портфель Группы «Эталон» в 2022 году в рамках сделки по приобретению Компанией бизнеса строительного концерна «ЮИТ» в России. В общей сложности в периметр сделки вошли 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени, а также исключительные права на программу управления многоквартирными домами «Диспетчер 24», проектная документация и библиотека типовых проектных решений для монолитных и префабрицированных панельных зданий, сервисные компании и 50%-я доля в совместном предприятии с компанией «Брусника», чьи активы под управлением составляют 2,2 млн кв. метров.

Благодаря приобретению портфеля «ЮИТ» в России Группа «Эталон» расширила свою географию присутствия до 8 регионов, включающих Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Омск, Екатеринбург, Новосибирскую область, Тюмень и Казань. Жилой комплекс «Счастье в Казани» стал третьим региональным проектом Компании, выведенным на рынок с начала 2022 года. Ранее Группа «Эталон» открыла продажи в проекте «Зеленая река» в Омске и в жилом комплексе «Лицейский квартал» в районе «Солнечный» в Екатеринбурге.

Справка о Группе «Эталон»

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году Компания начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. Благодаря 35-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м.

Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» может создавать добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает 6 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 59 городов России.

Активы Группы «Эталон» включают 27 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 6,0 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Colliers International, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2021 года составляет 270 млрд рублей.

В 2021 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 446 тыс. кв. метров на сумму 84,4 млрд рублей. Выручка Компании в 2021 году составила 87,1 млрд рублей, EBITDA – 17,9 млрд рублей.

ГДР Группы «Эталон» под единым тикером ETLN обращаются на основном рынке Лондонской фондовой биржи с 20 апреля 2011 года, а также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже с 31 января 2020 года.

Реклама АО «ГК «ЭТАЛОН»